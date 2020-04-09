民眾義賣千餘個韓國瑜搖頭公仔，所得37萬6400元指定捐給教育局「飛躍一百、滿天星計畫」。（高市府教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

一名市民義賣千餘個市長韓國瑜的公仔，將所得37萬6400元全數捐出、指定捐給高市府教育局推動「滿天星計畫」，希望幫助更多高雄學子出國學習圓夢。但該名民眾低調不願曝光，僅透過高市議長許崑源的夫人林絲娛代為捐贈。

捐贈民眾堅持「為善不欲人知」，強調日後有機會會再捐，善款特地委由林絲娛轉交給教育局長吳榕峯。林絲娛表示，捐贈民眾2月21日在內門區紫竹寺「2020內門宋江陣」現場擺攤、義賣千餘個韓國瑜搖頭公仔，所得37萬6400元指定捐給教育局「飛躍一百、滿天星計畫」。

林絲娛表示，該民眾認為「滿天星計畫」能讓弱勢學子帶來的轉變的契機，打開國際視野，提升國際競爭力，於是捐款想助更多孩子圓夢。

教育局表示，該計劃動用教育基金預算，加上許多民眾的支持與迴響，計畫總經費已籌得6000萬元。教育局將妥善運用捐款，讓更多高雄學子出國圓夢。

計畫申請條件為高雄18所大專院校、18至30歲且連續設籍高雄5年以上的學生，每人可獲得2萬美金、經濟艙來回機票，可赴國外大專院校、企業或機構學習1年，首年補助名額100人。

教育局表示，該計畫預計4至6月完成公告申請辦法與收件，7至9月完成甄審作業與公告錄取名單，針對身障、新住民、原住民與中低收入戶等弱勢學生均有保障名額。

(中時 )