新冠肺炎疫情延燒，口罩實名制上路，竟有民眾收到「包裹已派發，請您及時查收」等類似的「釣魚簡訊」，導致不少民眾受害，這是典型的詐騙集團假冒快遞公司發送簡訊。

在「口罩實名制 」網路預購服務啟動後，詐騙集團廣發類似訊息，並在訊息內附上一串網址，企圖利用民眾急買口罩的心情，因而使民眾上當、受騙。

對此台東警察分局呼籲民眾，若收到類似簡訊，請予刪除，切莫下載任何程式或連結，否則不但手機裡的個人資料或通訊錄可能被竊取濫用，更會在不知不覺中透過電信商的「小額付費」功能把錢支付到詐騙集團口袋。

此外，如不慎點開相關訊息可參考165反詐騙諮詢專線所提供之以下4個處置方式，關閉手機小額付費功能、聯繫信用卡公司、請交易平臺取消交易、手機回復原廠設定。

台東警察分局表示，請各位民眾務必保持積極的敏感度，倘遇到或懷疑是詐騙時，請立即撥打165反詐騙諮詢專線，或立即撥打110報案專線，民眾一定要多方查證，別讓歹徒得逞。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )