59歲男星戴志偉被封為「無綫御用壞人」，過去曾演出梁朝偉版《鹿鼎記》、《倚天屠龍記》等電視劇，多年前他改從事保險業，最近卻被媒體報導他背著老婆和外型美豔的小三Candy十指緊扣約會，更慘的是Candy後來被爆有正牌男友，還疑似早在年輕時未婚生子，對此，戴志偉回應自己還在處理這件事情，還不忘護小三說：「Candy是無辜的」。

據《東網》報導，戴志偉過去以演出壞人角色出名，但現實中是好好先生、好好爸爸，與老婆結婚多年十分恩愛，也很少有緋聞，轉戰保險業後更是家庭事業兩得意，最近卻被爆出背後有位30多歲的紅粉知己Candy，兩人密談父女戀，然不久就有知情人指出Candy早有男友Terry，更秀出兩人在飯店穿浴袍的親密照佐證。

之後又有知情人指出，Candy現年35歲，因外型亮麗在學生時期就是風雲人物，也有人說她未婚生子，小孩已是成年人。針對疑被小三戴綠帽、瞞當媽傳聞，戴志偉沉默多時昨(8日)終於開腔，他先表示自己和Candy只是朋友關係，希望大家給他時間處理此事，又說Candy其實是乖乖女，莫名被牽扯進緋聞，「她好無辜」。

(中時電子報)