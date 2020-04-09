立法院內政委員會今日續審國土計畫法，而爭議最大的第15、45條，在擔任召委的國民黨立委陳玉珍宣讀下，最終第15條不處理，維持現行法規，第45條則有2＋1、2＋2兩項內容通過，等同是通過民進黨團版本。未來不須再經黨團協商，修正草案出委員會送院會2讀。

行政院於今年2月20日提出國土法修法草案，其中第15條部分條文「全國國土每十年通盤檢討一次、直轄市、縣(市)每五年通盤檢討一次，並做必要變更。但必要情事時得適時檢討變更，其內容及程序予以簡化，簡化辦法由中央主管機關定之。」

政院版的國土法第45條部分條文「中央主管機關於本法施行後兩年內公告施行全國計畫，直轄市、縣(市)於公告後一定期限內，完成擬定及審議作業。而一定期限由中央主管定之。」此兩條修正條文引發外界質疑，認為將會造成空白授權的問題。

此次的國土法修法，除政院版外，還有民進黨版、時力版、民眾黨版、民進黨立委林淑芬版等共5個版本。而民進黨版本中，不處理第15條，而在第45條中，把政院版的「一定期限」條文，修正為「縣市國土計畫延長1年，國土功能分區圖延長2年」。

內政部次長花敬群表示，外界對國土法第15條的意見，內政部都有聽到，也會尊重立院審查結論。第45條修法經過參考各版本內容後，希望縣市國土計畫可以延長1年，功能分區圖能延長2年。等同是照民進黨團版本。

陳玉珍表示，今日討論並未有太多爭議，最終初審通過條文明定，地方縣市主管機關應於國土計畫法公告實施後3年內，公布實施地方縣市國土計畫，並於計畫公告實施後4年內，完成國土分區圖作業。

(中時 )