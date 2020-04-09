高雄市長韓國瑜（右）與台灣三井不動產董事長下町一朗（左）脫下口罩，彼此見識「真面目」。（林宏聰攝）

日商不動產龍頭三井不動產有意到高雄投資，今（9）日台灣三井不動產董事長下町一朗拜會高雄市長韓國瑜，但過程發生小插曲，韓在送瓷盤給下町一朗時，瓷盤突然滑落差點摔破，所幸兩人合力接下，令全場捏了一把冷汗，兩人則是笑而化之。

下町一朗直說，感謝各單位撥空促成這次見面，三井2014來台之後，2016年成立第一家林口outlet，這幾年在台灣積極進行投資，但可惜還沒有機會再高雄投資，一直檢討中。

下町一朗表示，當然高雄在三井公司評估當中，是一個非常具有魅力城市，相信一定會有很多投資機會，希望今後有機會跟高雄市府、單位各長官合作，以促成投資開發機會，請多多指教。

韓國瑜樂見三井來高投資，他表示，三井過去有非常多成功的案例，像是神奈川縣的川崎廣場，川崎市是以商業為主，傳統產業的外移，川崎廣場是一個代表作，對三井不動產開發進入高雄相當期待，一定會值得高雄學習。

韓國瑜提到，高市政府這段時間最重要目標，是做企業界好朋友，跟企業界一起成長、打拚，今天與會的還有經發、都發、地政等3個局，與未來三井開發案密切相關，市府會換位思考，站在企業立場思考如何配合，使得工商發展進入善良循環，帶來無窮活力。

由於疫情關係，雙方會面都戴著口罩，韓國瑜也打趣說，「好朋友來接待好朋友，大家沒看到五官長相」，乾脆脫下口罩1秒，語畢立馬扯下口罩，下町一朗也跟著做，雙方互動良好。

韓國瑜在送下町一朗見面禮時，印有左營蓮池潭的瓷盤從韓手中交到下町一朗手中，下町不小心手滑，瓷盤在空中翻了一下，韓也伸手幫忙接，最後在兩人合力下成功接住，所幸沒有打破，全場驚呼也捏了一把冷汗，事後韓則與下町哈哈大笑，完全不在意這個小插曲。

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(中時 )