為搶攻母親節孝親商機，台北美福飯店超前部署，自母親節前一個週末5月2日起，推出「寵愛媽咪」餐宿專案，館內各餐廳設計推出不同菜系口味的母親節大餐，於4月19日前全額付訂，餐飲消費享免一成服務費；於5月2日及5月9日兩個週末用餐，消費滿3,800元再送500元餐飲抵用券；5月10日前餐飲消費單筆滿4,020元，還可享消費當日以2,020元+10%的優惠價入住米其林推薦住宿。

除了餐宿優惠，美福精緻蛋糕亦推出綴有溫柔牡丹的「花漾漫舞」西西里柑橘奶油蛋糕，及以頂級艾美黛巧克力搭配在地花生製成的「Lady Peanut」，每款980元起，4月30日前預訂可享85折優惠。

台北美福飯店的母親節大餐選擇很多，喜歡中式圍坐用餐的賓客，由港籍主廚掌杓的港潮餐廳「潮粵坊」，以及連續兩年獲米其林餐盤推薦的「米香」台菜餐廳，推出五至十人的桌菜，每桌9,900元+10%起。喜歡享用個人套餐，於5月9日至10日，可選擇「晴山」日本料理提供的鐵板、炭火、壽司及鍋物套餐，品味日本料理的細膩精緻。

想來點不一樣的異國風情，可選擇由義籍主廚坐鎮的「GMT義大利餐廳」提供的週末早午餐或晚間饗宴，半自助式的義式美味，讓媽媽優雅品嚐來自浪漫國度的家鄉味，精緻義、日套餐每位2,080元+10%起。想要滿足全家的胃，則可選擇擁有中、西、日、印、泰等多國料理的「彩匯自助餐廳」，午餐每位1,500元+10%。

台北美福飯店推出的兩款精緻母親節蛋糕，外型溫柔典雅的「花漾漫舞」西西里柑橘奶油蛋糕，使用了義大利柑橘與蘭姆酒調製的奶油霜內餡，配上杏仁海綿蛋糕，口感細緻輕盈，主廚另添加了杏仁膏讓蛋糕體帶有清爽的濕潤口感，最後綴上手工塑形的擬真牡丹花以及貴氣金箔，更顯典雅尊貴，溫馨價980元(5吋)。

另一款為選用頂級義大利莊園巧克力─艾美黛(Amedei)製成的巧克力花生杏桃慕斯「Lady Peanut」，主廚選用台灣在地花生，手工慢熬成花生醬，香醇濃郁。結合頂級巧克力製成的花生香緹與自製杏桃果醬層次堆疊，讓風味更多元，另外添加以焦糖熬製的花生顆粒讓口感層次更加豐富，最後覆上香甜的焦糖淋面，花生香氣與巧克力、焦糖輪番上陣，巧妙融合毫無違和感，母親節限定價1,380元。兩款節慶限定蛋糕，4月30日前預訂還可享85折優惠。

(工商 )