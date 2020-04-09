大立光（3008）法說會前夕，外資賣不停，股價表現依然疲弱，一早雖隨著大盤開高找3,995元，與4,000元整數大關僅有一步之遙，然伴隨著大盤急殺，大立光股價也呈現重挫走勢，午盤一度來到3,780元大跌170元。

大立光9日下午法說會即將登場，但早盤股價走勢不振，外資近期持續逢高調節，等於是對大立光股價及法說會未來展望投下不信任票，由於大盤漲多回吐，大立光也隨勢下挫，拉出一根長黑棒，且跌破5 日線價3,852元以及10日均價3,803元。

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