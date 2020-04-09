大立光挑戰4千元失利 跌破5、10日均價 12:172020/04/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）法說會前夕，外資賣不停，股價表現依然疲弱，一早雖隨著大盤開高找3,995元，與4,000元整數大關僅有一步之遙，然伴隨著大盤急殺，大立光股價也呈現重挫走勢，午盤一度來到3,780元大跌170元。 大立光9日下午法說會即將登場，但早盤股價走勢不振，外資近期持續逢高調節，等於是對大立光股價及法說會未來展望投下不信任票，由於大盤漲多回吐，大立光也隨勢下挫，拉出一根長黑棒，且跌破5 日線價3,852元以及10日均價3,803元。 (工商 ) #大立光 #法說會 #大盤 #日均價 #大立光股價 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-光電》疫情致客戶需求減弱 大立光估4月拉貨動能下滑 09:592020/04/05 財經 大立光３月營收逆風高飛 04:102020/04/06 財經要聞 外資看大立光 Q2多空拉鋸 04:102020/04/06 財經要聞 台積大立光好表現 指數開盤勁升後回軟 09:302020/04/06 財經 《半導體》台積電穩步揚 聚焦16日法說 10:002020/04/06 財經 《光電股》看好手機鏡頭升級趨勢 外資續挺大立光 11:082020/04/06 財經 捷敏、茂林4/10於證交所舉行KY線上法說會 11:202020/04/06 財經 大立光、玉晶光 營運成績亮眼 04:102020/04/07 證券．權證 《光電股》法說會前押寶 外資多正面看大立光 13:412020/04/08 財經 台股收復萬點 大立光今法說 蓄勢攻４千 04:092020/04/09 財經要聞 財經熱門新聞 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 即時 瑞幸爆財務造假 老謝：台灣投資人也吃過福建幫苦頭 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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