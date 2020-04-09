新冠肺炎疫情延燒全球，執行防疫工作第一線的里幹事，除24小時待命外，每天需負責打電話、確認居家檢疫者的行蹤及分送居家檢疫關護包、物資包。西屯區逢甲里辦公處等單位，9日特準備燒餅早餐、水果、泡麵、茶葉蛋等物資，慰勞區公所防疫工作人員的辛苦，讓工作人員備感窩心。

西屯區公所區長陳寶雲說，西屯區的居家檢疫民眾人數居台中市之冠，里幹事及公所同仁上緊發條全力備戰不敢懈怠；感謝許多里長、團體有看到公所同仁的辛苦，大家輪流提供飲料、紅豆餅、點心等來慰勞第一線人員，給辛勤的防疫人員加油打氣，讓公所同仁感到非常窩心。

後備軍人中心主任吳賢龍表示，看到西屯區公所防疫人員沒日沒夜，假日也都在追踪居家檢疫及分送檢疫包關懷包等，台灣的防疫工作能成功，基層人員的努力及辛苦功不可沒；9日特到公所表達感謝，有認真的區公所團隊才能有健康安全的生活環境，後備軍人及各社區團體願意成為區公所的堅強後盾。

陳寶雲呼籲市民朋友，雖然台灣已經擋下好幾波疫情，但新冠肺炎還在世界各地漫衍，尤其清明節這一波的出遊潮更讓人擔心，請市民一定要注重自己的健康，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，做好自主健康管理，共體時艱齊心抗疫渡過肺炎難關。

(中時 )