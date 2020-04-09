有意願民眾可洽斗六就業中心（05-5325105）、虎尾就業中心（05-6330422）、縣府勞工處（05-5522855）。（周麗蘭攝）

雲林縣政府以及各鄉鎮市公所釋出的職缺統計表。（周麗蘭攝）

受疫情衝擊放無薪假的民眾有工作了！雲林縣政府與鄉鎮市公所提供473個工作機會，下周一起可到勞動部斗六就業中心、虎尾就業中心登記，對象限定投保薪資23800元以下、保險年資滿2個月的無薪假勞工，時薪158元，每月上限80小時。

勞動部針對因疫情影響被縮減工時的部分工時者推出「安心即時上工計畫」，預計下周一上路。

雲林縣長張麗善要求縣府各單位、各鄉鎮市公所盤點可供上工的職缺，將先釋出473個職缺。

縣府各局處提供的職缺如下，民政處60個、行政處30個、教育處20個、文化觀光處5個、財政處3個、建設處1個、水利處5個、縣警局2個、衛生局34個。

斗六公所10個、莿桐公所20個、林內公所15個、西螺公所19個、二崙公所7個、土庫公所20個、褒忠公所20個、北港公所50個、台西公所50個、東勢公所13個、水林公所8個、口湖公所15個、斗南鎮公所50個。

勞工處長張世忠表示，「安心即時上工計畫」補助對象是有勞保或就業保險的勞工，保險年資6個月內滿兩個月、最近一次投保薪資低於2萬3800元。

本計畫薪資以時薪計算，時薪158元，每日工作以4小時為單位，每月上限80小時，亦即工作滿80小時的薪資是1萬2640元。

莿桐鄉長林靖焜表示，申請20名人力，將用於公園或機關周邊環境整理。

北港鎮公所申請50名人力，祕書張誌誠表示，鎮內有許多地點需要人力投入防疫，人力相當吃緊，他認為勞動部提供時薪158元稍低，盼縣府能加碼42元到時薪200元，提高工作意願，也更有紓困意義。

有意願民眾可洽斗六就業中心（05-5325105）、虎尾就業中心（05-6330422）、縣府勞工處（05-5522855）。

(中時 )