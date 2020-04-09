張姓男子向徐姓被害女子自稱受雇要「傷人」，卻因發現她有小孩所以不忍心加害，要求徐女扮演受傷配合他「應付雇主」，並一再強調「看錢辦事」，讓徐女心生畏懼報警，台北地檢署偵查後，認為張男自導自演意圖要錢，9日依恐嚇取財未遂罪將張男起訴。

檢警調查，張姓男子一直在徐女中山區的住處附近徘徊，見到徐女外出 即上前攀談，稱對方「徐小姐」，徐女覺得奇怪為何對方會知道她的姓氏。張男接著說，受雇要傷害徐女，但因見到徐女有小孩心中不忍，所以要求徐女「演戲」假裝有傷「包紮」，配合他向雇主交代，並強調自己是「看錢辦事」。

徐女留下手機號碼給張男，之後就接到張男的電話，自稱受雇徐女同事，又說是徐女丈夫的小三，約徐女「見面談」。

徐女與丈夫及自己的父親商議後，決定報警後赴約，當場將張男帶回警局調查，由於張男始終說不出「雇主」是誰，警方循線追查也找不到任何與張男的異常聯繫，認定是張男自導自演。

檢方認為張男所為已經讓徐女心生恐懼，又一再聲稱「看錢辦事」，屬於暗示徐拿錢解決，因此依恐嚇取財未遂罪起訴張男。

(中時 )