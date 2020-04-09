廟方原以為因疫情會降低熱度，但神帽威力無法擋，每到假日還是會吸引3、4百人到廟裡領廟，因此廟方決定將暫停發放1個月，保護信眾，也保護志工安全。(吳建輝攝)

陳守欽說，假日固定在廟裡發放帽子的志工，就有４、５人，這還不包含前置作業的工作人員，帽子到廟裡還要先整理，蓋廟印等等，無形中都讓志工暴露在危險當中。(順澤宮提供／吳建輝彰化傳真)

陳守欽說，雖然都在臉書公佈暫停發放的訊息，但還是有零星的民眾過來領取，希望大家多關注廟方的臉書，才能掌握最新的訊息，以免撲空。(吳建輝攝)

去年因奪得法國三鐵冠軍的挪威選手艾登，戴著印有「埔鹽順澤宮」的帽子拍照並上傳社群軟體，意外讓順澤宮爆紅，吸引大批馬拉松迷到順澤宮朝聖，領取冠軍神帽，廟方從去年開始已經發放近15萬頂的冠軍神帽，原以為因疫情會降低熱度，但神帽威力無法擋，每到假日還是會吸引3、4百人到廟裡領廟，因此廟方決定將暫停發放1個月，保護信眾，也保護志工安全。

順澤宮總幹事陳守欽表示，自疫情爆發後，就將原本每天都有的領帽的時間，調整為每周六日，但每天還是有3、4百人過來領取，因為來領取的信眾來自全國各地，他們去過哪裡他們並不清楚，才讓他們相當害怕，加上疫情不斷升溫，才決定暫停領取帽子的活動。

陳守欽說，假日固定在廟裡發放帽子的志工，就有4、5人，這還不包含前置作業的工作人員，帽子到廟裡還要先整理，蓋廟印等等，無形中都讓志工暴露在危險當中，他們也要保護志工人員，因此防疫優先，呼籲大家防疫期間，還是盡量待在家裡。

陳守欽也無奈說，雖然都在臉書公佈暫停發放的訊息，但還是有零星的民眾過來領取，這也讓他們很為難，目前是暫停到5月8日，未來會視疫情來調整，決定是否再延長，因此希望大家多關注廟方的臉書，才能掌握最新的訊息，以免撲空。

(中時 )