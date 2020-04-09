因新冠狀病毒大流行迫使企業關門、導致數百萬人失業，美國經濟料將在未來幾個月大幅下滑，聯準會（Fed）決策官員亦提出警告，指即使疫情消退，美國經濟復甦仍將緩慢。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）表示，這不僅是安全上的顧慮，還包括財務與工作上的不安全感，可能導致美國消費者存更多錢、花更少錢。消費行為變得謹慎，將削弱經濟反彈力道，使今年底美國經濟規模較去年底縮小約4%～5%。他預計美國失業率將飆升至約13%～16%，今年底估可回落至7%～8%，但明年需要較長一段時間才會進一步下降。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，包括政府推出的2.3兆美元紓困振興方案等援助，將助美國經濟在下半年開始復甦，但仍視公衛情況而定。他也提到，至少直到疫苖出現前，經濟復甦都可能是脆弱的，而這場大流行病持續延燒，導致「又深又久」的衰退則是最大風險所在。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）表示，任何復甦的成功都將取決於企業，尤其是服務業，能否讓消費者安心消費，企業必須設法說服消費者出門購物、用餐、旅遊、觀賞一場音樂會或比賽，他建設餐廳可提供無接觸服務或開闊的入座方式，而航空公司可提供空出中間座位的航班，他表示這些改變或許將提高成本與價格，但可以讓大眾安心，讓企業起死回生。

美國聯邦政府首席傳染病專家弗奇（Anthony Fauci）周三表示，美國的疫情可能在這周過後出現反轉，如果社交疏離與其他防控新冠狀病毒疫情的措施發揮成效，美國衛生官員將規畫恢復正常活動的方法。

(時報資訊)