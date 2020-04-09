美國的新冠狀病毒疫情已接近到頂，以及全球主要產油國接近達成聯合減產協議的樂觀預期，帶動隔夜美股勁揚，周四南韓KOSPI指數盤中漲0.89%，為1,823.24點。南韓稍早前公布新冠狀病毒感染病例新增39人，創下2月底疫情大爆發以來的新低記錄。韓元盤中漲0.34%，報1,216.8兌一美元。南韓央行宣布維持政策利率不變，此決議符合市場普遍預期。

(時報資訊)