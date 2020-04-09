《韓股》美疫情近到頂＋油國減產協議在望 韓股漲0.89％ 12:162020/04/09 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國的新冠狀病毒疫情已接近到頂，以及全球主要產油國接近達成聯合減產協議的樂觀預期，帶動隔夜美股勁揚，周四南韓KOSPI指數盤中漲0.89%，為1,823.24點。南韓稍早前公布新冠狀病毒感染病例新增39人，創下2月底疫情大爆發以來的新低記錄。韓元盤中漲0.34%，報1,216.8兌一美元。南韓央行宣布維持政策利率不變，此決議符合市場普遍預期。 (時報資訊) #聯合 #全球 #韓股 #減產協議 #新冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》傳日相安倍即將宣布國家緊急狀態 日圓走軟 10:172020/04/06 財經 《韓股》看好疫情趨緩＋美股期貨勁揚 韓股漲逾2％ 11:422020/04/06 財經 俄稱非常接近減產協議！G20逼美上談判桌 國際油價12％跌勢收復 14:222020/04/06 財經 《國際金融》沙烏地、俄國非常接近達成協議 油價跌幅收斂 14:492020/04/06 財經 《韓股》疫情趨緩＋石油減產協議在望 韓股大漲3.85％ 16:482020/04/06 財經 《港股》美股期貨大漲＋油國接近達成減產協議 恆指收漲2.21％ 16:482020/04/06 財經 G20在即 國際原油減產本周成關鍵 10:282020/04/07 財經 《韓股》疫情出現放緩跡象 韓股匯齊揚 12:162020/04/07 財經 《韓股》歐美疫情初現曙光 韓股收漲1.77％ 16:142020/04/07 財經 《美股掃瞄》美股消息面：看好減產協議達陣 美期油大漲逾6％ 08:522020/04/09 財經 財經熱門新聞 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 即時 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 瑞幸爆財務造假 老謝：台灣投資人也吃過福建幫苦頭 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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