路透報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）周三核可Alphabet旗下谷歌（Google）的請願，允許後者啟用美國至台灣之間的海底通信纜線系統。

谷歌的海底纜線網路名為為「太平洋光纖網路系統」（Pacific Light Cable Network System），長達8,000英里，谷歌同意將啟用美國到台灣的部分，而非到香港之間的纜線。

谷歌與臉書先前共同支付建造通信纜線，但完工後遭美國監管機關禁止使用。

谷歌在4月2日向聯邦政府提出請願，表達該公司「面臨緊急需求」，因為亞太地區系統容量預期未來半年將達到上限。此案亦獲得美國司法部與國土安全部的核准。

谷歌表示，若沒有政府許可，谷歌可能會尋求其他「成本大幅增加」的替代選項。

美國司法部已向FCC表達支持谷歌修改後的申請，並強調如果允許美國與香港之間的直接電纜連結，將帶來極大風險，恐會危害美國的國家安全與執法利益。

(工商 )