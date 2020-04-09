搶春日餐飲商機，台北寒舍艾美酒店「北緯二十五」推出3款春季咖啡新品，號稱讓豔陽的溫暖編織進2020年的夾頁，療癒心靈，客人不論在工作中還是旅行中都可品鑒咖啡帶來的美妙滋味，感受醇香濃郁的悠閒時光。

寒舍艾美強調將咖啡文化引入艾美賓客的生活中，讓咖啡成為旅行風景中最優美與最難忘的記憶之一，特調師以illy咖啡作為基底，搭配季節水果的元素，創造出春季繽紛飲品，讓旅人透過味蕾來探索目的地。精選包含「楓糖醇釀」咖啡熱飲250元，咖啡滑順濃郁，不僅散發微苦的高雅氣質，又帶有清甜楓糖佐搭肉桂的迷人香氣，溫暖滋味帶來無盡的甜蜜享受、「金黃檸檬」咖啡冷飲250元，絕對是柔和春夏的美味首選，季節檸檬的清新果酸與輕焙咖啡香氣巧妙結合，酸甜風味交錯出層次豐富的法國風采。

喜歡成熟風味的朋友，可選擇「法式微醺」含酒精飲品350元，濃醇咖啡交織香橙甜酒，上方佐以鮮奶油，口感圓潤，尾韻飄散出干邑白蘭地的芳香，甜中帶甘，微醺滋味醉人浪漫。

(工商 )