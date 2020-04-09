《阮三个》的製作單位在這周送上一份驚喜送給范少勳，安排范媽媽秘密來訪，就連楊貴媚也表示事前完全不知情，準備早餐時看到范媽媽突然現身，自己也被嚇了一跳；索艾克表示他是當天早上才接獲製作單位通知，要他幫忙讓范少勳留在房間。范少勳下樓一看到媽媽便當場呆住，定格8秒無法做出任何反應，直到范媽媽溫柔地向他打招呼：「嗨，這不是夢唷！」才讓范少勳回神甜喊：「媽咪~」立即上前擁抱，瞬間眼眶泛紅，還忍不住抱了兩次，哽咽直問媽媽怎麼會來。

范少勳(左)看到媽媽意外出現愣住8秒。

索艾克為了這次民宿的親子日，特別準備客家鹹湯圓動手做的體驗課程，他深有所感地表示：「經過這次又再度更佩服天下所有的父母，這真的是很需要耐心跟體力的全職工作，我只是陪他們玩一下下就覺得靈魂被抽乾了。」

索艾克(右三)帶領大小朋友手做客家鹹湯圓。(公視提供)

本周首次接待聽障人士入住，還挑戰一次迎接兩組親子團入住，分別是全聯先生邱彥翔帶著空姐老婆和兩個寶貝女兒以及混血童星伊萊一家，邱彥翔一看到民宿外觀就大讚：「有《霍爾的移動城堡》的感覺！」

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