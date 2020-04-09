國內新冠肺炎疫情持續延燒，雖然口罩產能已提升，但仍無法供應民眾每天替換使用。日前中央流行疫情指揮中心才公開示範，如何用電鍋乾蒸口罩，以便重複使用。現在有民眾發現疫情衍生了一項「新興產業」，也就是「代客蒸口罩」，一個喊價2元，烤焦了還包賠。

有網友在臉書「爆廢公社二館」貼文提到，最近因為疫情關係，出現了一項新興的另類防疫產業，就是為沒空處理，或容易手殘的民眾「代蒸口罩」，蒸一片2元，且烤5送1，集滿500還送電鍋，更打出烤焦包賠的品質保證，而且「開放加盟專人培訓」，表示加入有補助。

網友們看到這種另類的防疫服務，都覺得有趣「這也能代幫啊」，但也有人擔心衛生，無法接受，還有人好奇「蒸一次電費，會不會超過2元啊？」但其實新的口罩十名至今天上路，民眾買口罩可改成2周買一次，成人一次購買可拿到9片，小孩10片。領取地點除了4大超商，還新增了全聯福利中心，與美廉社一起加入領取行列。

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(中時電子報)