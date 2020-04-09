台東市長張國洲到中央市場宣導戴口罩政策。（楊漢聲攝）

台東市長張國洲到中央市場宣導戴口罩政策。（楊漢聲攝）

新冠肺炎疫情延燒，台東市公所面對疫情絲毫不敢大意，台東市長張國洲9日上午帶著口罩親自到中央市場向攤商及消費者宣導戴口罩活動，看到攤商們及消費者的防疫觀念佳都有戴口罩，感到相當滿意，但對於市場有眾多出入口，卻僅在一側入口量測體溫，張國洲表示，將會增派人手在主要入口處進行量測體溫，以確保攤商及消費者的消費安全。

張國洲上午9時在經建課長陳進丁、零售市場管理所所長鄭至哲等人陪同下宣導戴口罩政策，請攤商們務必戴上口罩，並請消費者一同配合防疫政策，防疫工作人人有責

張國洲表示，經濟部中部辦公室每周配發中央市場249個攤位，每個攤商可購買10片口罩，自治會幹部會將口罩送至每個攤位供應攤商購買。

另外，零售市場管理所同仁每天清晨會為每個攤商量測體溫，以確保每個攤商的健康，帶給消費者安全的購物環境，有的攤商更貼心服務，若遇到消費者未戴口罩，會主動致贈口罩，全面落實中央市場購物的防疫工作。

張國洲強調，防疫工作人人有責，戴口罩保護自己也保護他人，在疫情期間大家共度難關，在縣府饒慶鈴總指揮官的領導下，維持台東縣「零確診」。

(中時 )