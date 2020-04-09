世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），在記者會大罵台灣3分鐘，表示遭台灣攻擊、種族歧視。此番言論遭來台灣各界不滿，紛紛撻伐，網友也開始猜測譚德塞背後用意。

譚德塞自稱遭台灣攻擊已2~3個月，因自己膚色遭種族歧視，台灣政府知情卻不切割，實在忍不住。對此，外交部強烈譴責，要求譚德塞對台灣莫須有的指控，應立即更正並道歉，行政院發言人Kolas Yotaka則表示，對於譚德塞發言感到震驚，把白的講成黑的。

PTT網友好奇，被罵就被罵，譚德塞為何要在意台灣觀感，還罵回去？對此，其他人留言表示，「轉移焦點啦」、「台灣做太好啊 他眼紅」、「不給台灣出頭」、「甩鍋」。

民進黨立委鄭運鵬認為，他氣急敗壞攻擊台灣，「顯然是自知快挫塞了！」許智傑也批評譚德塞的說法「過份」，就是他幫大陸掩蓋疫情才導致全球大爆發，還不知道檢討自己，真是「馬不知臉長、猴子不知屁股紅」。

(中時電子報)