國內新冠肺炎疫情未歇，新北市長侯友宜直接發津貼感謝警消和里幹事，台中市長盧秀燕動用預備金發津貼感謝400位里幹事，台南市議會國民黨團書反問台南呢？黨團疾呼贊成黃偉哲市長把要獎勵防疫最優前100名里長和里幹事，每名2.5萬元到「台南世界之最」旅遊250萬元經費，直接發給第一線防疫人員；台南市政府回應，上周已核准加班津貼，每小時200元，近期將發放，實際照顧第一線防疫人員。

台南市議會國民黨團書記長王家貞認為，這波疫情持續，最辛苦的除了醫護人員，就是第一線民政系統、里幹事、警消系統、衛生系統人員，尤其里幹事身兼打雜工和受氣包角色，台中、新北市長都直接動用預備金發放津貼慰勞前線人員，反觀黃偉哲市長3月下旬曾說要鼓勵100個里、每里2.5萬元旅遊預算帶里民出遊，她質疑，現階段防疫不可鬆懈，公部門不適合帶頭群聚出遊，建議直接發放津貼給防疫基層人員。

王家貞指出，截至目前為止，國內300多起境外移入病例、50幾起本土病例多找不到感染源，蔡英文政府在清明連假期間未防範於先，造成事後恐慌及補破網的旅遊之亂，關鍵應是中央防疫中心該擔憂群聚問題，並事先提醒鄉親。她呼籲，黃偉哲應該先給第一線民政、警消、公衛系統的基層人員實質補貼會提升士氣，增加防疫信心。

王家貞表示，要獎勵防疫人員，直接發津貼是最口惠、實惠，又能讓防疫人員感受公部門心意的作法，因第一線行政系統、警消系統、衛生系統人員很辛苦，尤其里幹事每天需電話關懷居家隔離檢疫者，又肩負外送任務，隔離檢疫偷跑時又要尋人，成為受氣包，「第一線人員辛勞不是坐冷氣房長官可想像的」。

針對國民黨團點名這時旅遊不宜，南市府也澄清，重點是振興觀光而不是群聚旅遊，至於振興經濟鼓勵觀光旅遊，也是未來重大市政議題，市府可等疫情趨緩再規畫，市議會一定配合！

(中時 )