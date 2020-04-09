◎今年最高頭獎！大樂透明上看4.8億元

「大樂透」頭獎已連摃17期，明（10）日晚間頭獎上看新臺幣4.8億元，是「大樂透」今（109）年以來的最高頭獎；今（9）日晚開獎的「威力彩」頭獎也上看2.6億元！

◎不只楓林網和劇迷 這3網站也關了

台灣最大盜版追劇網站「楓林網」（8maple），昨(8日)因觸犯著作權法遭刑事局查封，隨後「劇迷」（gimy.tv）、伊莉論壇電影戲劇下載區也宣布關閉，不少網友今早發現「pttplay」、「小鴨影音」和「momovod」也都緊急關閉。

◎又要搶了！可口可樂首推「台灣城市瓶」

「可口可樂」又大玩瓶身包裝創意，繼「姓名瓶」、「50周年紀念瓶」與「台灣瓶」之後，今年「可口可樂」與著名平面設計師Noma Bar合作，首度在台推出10款台灣城市瓶，以台灣城市的在地特色為出發點，精煉出10個城市的代表字，並用簡約時尚的設計風格，融合道地的台灣意象，勾勒出城市居民不同的樣貌。

◎法官關說兒肇逃無罪 再審恐翻案

震驚社會的司法關說案，10年前最高法院法官蕭仰歸為他兒子肇事逃逸案向高院承審法官關說，讓兒子從一審判刑6月，逆轉改判無罪確定，檢方聲請再審獲高院裁准，蕭不服提告，最高法院認定該案判決受關說汙染，駁回抗告、准予再審，無罪判決恐將逆轉。

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(中時電子報)