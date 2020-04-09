預防新冠肺炎疫情延燒，近期視訊會議成為公部門開會首選，市面上諸多視訊軟體又以ZOOM最被廣為運用。但近日ZOOM視訊軟體被外界指出恐有資安疑慮，中市府研考會主委吳皇昇說，市府十分重視資安議題已提前應對，目前正測試視訊會議替代方案情境，藉此分散風險，強化資訊安全，將同步行政院採用CISCO進行視訊會議。

吳皇昇表示，中市府對資訊安全一直持續關注並審慎因應，資安維護相關作為更是從未鬆懈，包括強化共構網路及公務電腦使用資安防護作為、異常網路行為監測、阻斷惡意網路中繼站連線、彙集防火牆等資安設備紀錄，如有惡意網路攻擊將進行即時通報並阻擋。

吳皇昇說，中市府視訊會議皆設定為本地紀錄與分享，倘有異常連線，則可中斷訊號傳輸，視訊會議中若出現不明確第三者將馬上剔除；視訊會議的申請也配發專屬會議密碼，以避免無關的第三人擅入會議，同時，於防疫期間仍持續辦理社交工程郵件演練，提高同仁的資安警覺性。

吳皇昇強調，公務人員運用視訊系統已規定不可使用既有社群帳號進行認證，相關視訊會議使用注意事項，也隨時滾動調整，以利各機關因應配合辦理，並持續提醒各機關運用視訊開會，應避免機敏性內容，以維持公務溝通及運作順暢為原則。

(中時 )