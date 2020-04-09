政府是否要護住台股萬點行情？金管會主委顧立雄9日在立法院財委會回應，目前新冠肺炎疫情仍是相當嚴峻的時刻，「沒有所謂一定要顧住萬點的概念」，就是看疫情發展狀況，希望經濟不要因為疫情遞延的關係受到很大影響，股市就是回歸基本面。

立委羅明才在財委會質詢時表示，台股8日重新站上萬點，以顧立雄以往有「顧大盤」美稱，這波是不是也會「顧萬點」？對此，顧立雄表示，目前並沒有顧住萬點的概念。

羅明才再詢問這次「股市萬點算不算健康」？顧立雄表示，去年上市櫃公司營收是歷史次高，「經濟基本面本來算不錯」，現在就是受新冠肺炎疫情影響，疫情長短會影響整個經濟表現，希望疫情能儘快受到控制，台灣有相對優異的防疫表現，若美歐防疫表現讓疫情能在近期受控，則台股就能反應原本較佳的基本面。

顧立雄亦分析，在製造端來看，台股有些上市櫃公司今年依舊表現不弱，可見製造端未受疫情明確影響，「這是為什麼股市現在會上萬點」。

(工商 )