中央流行疫情指揮中心昨天（8日）公布新增3例新冠肺炎確診，深夜更有消息傳出其中1例是北市知名酒店的公關小姐，且在有症狀後還繼續上班。加上之前確診的金芭黎舞廳台商，這是酒店界確診的第二例，根據《CTWANT》獨家掌握的消息，中央流行疫情指揮中心將於今天下午2點的例行記者會上宣布勒令全國八大行業無限期歇業。

有酒店業者向《CTWANT》透露，今天業界都有收到消息指出，在昨天深夜傳出有酒店妹確診、且該北市知名店家將停業14天後，負責管理八大行業的內政部緊急召開會議，並達成全國八大行業應歇業的共識，且歇業時間沒有期限，直到新冠肺炎疫情好轉才會允許業者重新營業，此消息將於今天下午2點的中央流行疫情指揮中心例行記者會宣布。

而提前得知消息的酒店業者，今天一上午都忙著通知旗下小姐今天晚上開始不用來上班，並跟店內服務生、少爺宣布即起放無薪假或半薪假，也有些業者開始私下通知常客即將被勒令歇業的消息。

就有酒店常客在獲得此消息後向《CTWANT》表示，他個人是相當贊成內政部的決定，因為根據他看到的情況，很多酒客即使在傳出金芭黎舞廳台商確診消息後，依然拒絕測量體溫，而且態度相當「魯小」，店家常常為了不得罪客人只好作罷。另外，就算公關小姐向客人或主管表示身體不舒服，常常也會被想成「少騙了！妳應該是宿醉吧！」不被當一回事，繼續要求陪酒，根本無法靠店家「自主管理」來防止疫情的擴散。

所謂的八大行業，根據政府定義，為「視聽歌唱業」、「理髮業」、「三溫暖業」、「舞廳業」、「舞場業」、「酒家業」、「酒吧業」及「特種咖啡茶室業」等八種行業，以上八種行業目前回歸由商業登記主管機關管理，其營業範圍如下：

1、視聽歌唱業：指提供伴唱視聽設備，供人歌唱之營利事業。

2、理髮業：指將營業場所加以區隔或包廂式經營，為人理容之觀光理髮或視聽理容之營利事業。

3、三溫暖業：指提供冷、熱水池、蒸烤設備，供人沐浴之營利事業。

4、舞廳業：指提供場所，備有舞伴，供不特定人跳舞之營利事業。

5、舞場業：指提供場所，不備舞伴，供不特定人跳舞之營利事業。

6、酒家業：指提供場所，備有服務生陪侍，供應酒、菜或其他飲食物之營利事業。

7、酒吧業：指提供場所，備有服務生陪侍，供應酒類或其他飲料之營利事業。

8、特種咖啡茶室業：指提供場所，備有服務生陪侍，供應飲料之營利事業。

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(中時電子報)