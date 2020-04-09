世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），指控遭台灣攻擊。對此，總統蔡英文今（9）日在臉書表達強烈抗議。

蔡英文表示，台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味，藉這機會，想邀譚德塞訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。

蔡英文說，在世界各地，包括譚德塞家鄉在內，都可看到台灣的醫療人員和志工無私奉獻的身影，台灣人不會用膚色、語言去區分他人，所有人都是我們的兄弟姐妹，台灣從來沒有因為無法加入國際組織，就減少對國際的支持。

疫情期間，蔡英文認為，台灣傾全國之力防疫，成績也受到世界矚目，即使世界衛生組織因政治操弄，將台灣排除在門外，我們還是扛起國際社會成員的責任，主動援助口罩等防疫物資，給疫情嚴重國家的醫護人員。

「TaiwanCanHelp」，蔡英文提到，Taiwan is helping，這一點從不會因國度或種族而有差別，自由、民主、多元、包容，是台灣人堅信的價值，不會接受利用種族歧視的言論來攻擊不同意見的人，若譚德塞能抵擋大陸的壓力，踏上台灣土地，就能了解到我們對防疫的努力，並理解真正受到不公平待遇的其實是台灣人民，相信只有台灣的加入，世界衛生組織的拼圖才會完整。

(中時電子報)