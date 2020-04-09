【現場直播】中央流行疫情指揮中心「新冠肺炎疫情」例行記者會。

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。

為防止疫情擴散，指揮中心指出，請全國各縣(市)政府務必配合，由經發局(或業管機關)、衛生、消防、警察局共同稽查上述行業是否有遵守規定。同時再次呼籲，現在是國內防疫關鍵時刻，提醒全國人民避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。兩

(中時電子報)