直播》指揮中心：全國酒店和舞廳9日起停止營業 13:452020/04/09 中時電子報 中時、 林周義 、 鄭郁蓁 、 陳人齊 、中時電子報、 何立雯 、 莊楚雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心記者會。(圖/擷自中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】中央流行疫情指揮中心「新冠肺炎疫情」例行記者會。 中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。 為防止疫情擴散，指揮中心指出，請全國各縣(市)政府務必配合，由經發局(或業管機關)、衛生、消防、警察局共同稽查上述行業是否有遵守規定。同時再次呼籲，現在是國內防疫關鍵時刻，提醒全國人民避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。兩 (中時電子報) #華航毒班機 #台師大第2例 #酒店女公關 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 無症狀傳染 收包裹沒洗手中鏢 04:102020/04/05 兩岸要聞 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 旅遊團逾2人確診 全團採檢 01:202020/04/06 政治要聞 未回溯居家檢疫 恐爆社區破口 01:202020/04/06 政治要聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 這班機好毒 3／30自紐約返台已9確診 全機旅客居家隔離 14:182020/04/06 生活 新冠肺炎新增10例確診 總數增至373例 15:362020/04/06 生活 基隆一天增加3名確診 市府指累計6例皆境外移入 13:142020/04/07 生活 確診者足跡 專家促去識別化公布 04:102020/04/08 生活新聞 傳酒店公關確診 黃珊珊：全面消毒不會封掉 11:162020/04/09 生活 生活熱門新聞 台師大染疫風暴擴大！又1學生確診 全校強制遠距教學 - 生活 本土4例感染源不明 其中3人都有「嚴重」症狀 - 生活 口罩出國開放申請第一天就當機 民眾罵聲連連 - 生活 被譚德塞罵歧視黑人...台恐成公敵？ 網神回這句 - 生活 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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