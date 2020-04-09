為降低新冠肺炎疫情在校園擴散風險，北市教育局日前宣布平日室內、外將全面暫停開放，而9日起又宣布擴大封校範圍，假日也一律全面暫停對外開放，教育局表示，從04月09日起至7月14日，高中職以下校園室內外全面暫停對外開放，並將視疫情調整。

為考量新冠肺炎疫情日益嚴重，且清明連假期間人潮聚集、互動頻繁，強化校園防疫，北市教育局宣布，將停止開放高中職以下室內外校園，持續自7月14日止，也會加強與社區居民說明溝通，並持續加強校園環境清潔和消毒，落實各項防疫措施。

教育局主任祕書陳素慧表示，連假4天高中職校園仍開放，但有加強宣導之後開放情況，這幾天也會持續宣導假日停止開放校園，各級學校門口也會張貼公告，本周為實施第一周，也會加強對民眾的宣導，無論學校是否有保全人員，校門口都會關閉。

陳素慧強調，平日進入校園洽公，包含物流、餐盒運送等人員，也都會依照防疫程序，除量體溫消毒外，也會落實登記，擴大校園防疫，假日不開放民眾進入，對校園也較安全。

(中時 )