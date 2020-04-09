緯創(3231)累計今年第1季合併營收達1736.84億元，季減30.58%、年減15.77%，受新冠疫情影響，首季營收創近3年來單季新低。公司日前公告將以私募發行普通股或私募方式發行新股參與海外存託憑證，以不超過2.5億股額度籌資。緯創日前法說仍宣布今、明兩年砸下合計約10億美元（逾300億台幣）的投資、擴充在美、陸及印度和越南之產能，其中約有5.5億美元的資本支出會在今年，外資對於緯創今年維持相當規模的資本支出給予正向解讀，認為有利長期營運。

緯創去年營收小幅下滑1％為8782.6億元，不過毛利率、營業利益率均呈走高，稅後淨利站上68餘億元，稅後EPS 2.4元，為2014年來新高。董事會通過擬發放每股2元現金股利，配息率逾83％。

緯創3月筆電出貨月增1倍達170萬台，桌機、顯示器、伺服器出貨量分別為100、85、18萬台，月增4成以上，累計第1季出貨，筆電355萬台、桌機250萬台、顯示器205萬台、伺服器46萬台，其中筆電、桌機季減幅度分別達30.3%、28.5%。

緯創今明兩年資本支出的配置，法人認為，越南會是主要投注區域，占總支出的43%，其次是中國昆山，美國墨西哥和印度。據公司日前的公告，今年的資本支出包括:一、針對中國昆山廠、以不超過6805萬美元額度購置設備（手機）。二、提高對印度之擴廠投資金額從3600萬美元至7600萬美元（智慧型裝置和IOT以及醫療），三、因應墨西哥廠之擴充產能需求、增加對美國德州分公司之投資額4680萬美元（伺服器組裝）。

去年底，緯創董事會就通過將以4,500萬美元（約新台幣13.5億元）越南設立子公司Wistron InfoComm（Vietnam） Co., Ltd.，並在越南盾5.4兆元（約2.36億美元、約新台幣71.3億元）之額度內進行投資，擴充筆電廠房、產能。總計緯創前進越南將投資約84.8億元，預期產線在2021年上半年正式投產。緯創落腳於北越河江省同文縣，考量鄰近中國大陸IT供應鏈聚落，且交通運輸方便。

緯創目前仍在庫藏股實施期間，截止時間為5月24日、價格區間在16～30元，預計買回6萬張股票。

(時報資訊)