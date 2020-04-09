歐系外資針對神盾(6462)出具最新研究報告指出，神盾短期恐受到新冠肺炎疫情衝擊，訂單能見度較低，今年整體出貨依舊可持續成長，其中大陸市場出貨更將從去年的200萬套一舉成長到1200萬套，給予優於大盤評等、目標價195元。

歐系外資表示，神盾3月營收6.75億元，月增長55%、年增加12.6%，主要貢獻來自於先前2月因為新冠肺炎疫情而推遲的訂單，在大陸主要鏡片供應商的零件供應狀況改善下，累計第一季合併營收達16.58億元、年增19.04%、創下歷史同期新高表現，惟季減少17%，主要是因為供應鏈中斷和季節性因素影響。

歐系外資表示，神盾第二季營收可望在相較第一季成長，這是因主要韓國客戶三星的銷售回溫，但是，在全球疫情爆發期間，需求可見度持續較低。

歐系外資指出，自2019年下半年以來，神盾一直努力打進入華為光學式指紋辨識供應鏈，並已於去年第四季開始發貨，看好其進度仍將繼續，並且由於大部分進度已完成，因此出貨量將從第二季開始陸續看到，且除華為外，神盾也積極瞄準OPPO，但有鑑於新冠肺炎的爆發，預估相關效益會下半年看得更清楚，預計神盾2020年光學式指紋辨識出貨落在9200萬套，相較2019年為5800萬套成長，其中三星為8000萬套，對比2019年5600萬套進一步成長，大陸客戶為1200萬套，相較2019年為200萬套大幅度成長，給於優於大盤評等、目標價195元。

(時報資訊)