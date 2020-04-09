《日股》憂企業獲利染疫 日經指數早盤跌0.44％ 12:332020/04/09 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然美國疫情顯露好轉跡象帶動隔夜美股勁揚，但投資人擔心新冠肺炎疫情對企業獲利造成的衝擊，周四日經225指數早盤收跌0.44%，為19,268.26點。東證一部指數跌0.91%，為1412.46點，以陸運、證券與食品股表現最差。日本周三公布新冠肺炎確診新增503人，創下疫情爆發以來的單日最大增幅，凸顯出日本當局在沒有祭出強制封鎖措施下，要成功遏阻疫情擴散的困難度。 (時報資訊) #企業獲利 #指數 #遏阻 #日股 #染疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 她染疫4天說不出話 醫憂腦壞死：非死即重傷 12:002020/04/05 生活 病毒在鈔票銅板可活5hr 店員沒洗手恐染疫 20:522020/04/05 生活 村田染疫 MLCC供應添變數 04:102020/04/06 財經要聞 下屬接機染疫 觀光局長調參事 01:212020/04/06 政治要聞 《日股》川普開示 日經225指數早盤大漲2.41％ 12:332020/04/06 財經 《經濟》餐飲業染疫 前2月營業額增幅創17年低點 13:582020/04/06 財經 《日股》新冠疫情出現放緩跡象＋美股期貨大漲 日經指數勁揚4.24％ 16:142020/04/06 財經 羅斯福號染疫 遭解職艦長確診 04:102020/04/07 國際大事 小祖維瑞夫 自爆可能曾染疫 04:102020/04/07 運動天地 《日股》看好疫情趨緩＋美股大漲 日經指數早盤漲1.25％ 12:332020/04/07 財經 財經熱門新聞 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 瑞幸爆財務造假 老謝：台灣投資人也吃過福建幫苦頭 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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