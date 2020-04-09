雖然美國疫情顯露好轉跡象帶動隔夜美股勁揚，但投資人擔心新冠肺炎疫情對企業獲利造成的衝擊，周四日經225指數早盤收跌0.44%，為19,268.26點。東證一部指數跌0.91%，為1412.46點，以陸運、證券與食品股表現最差。日本周三公布新冠肺炎確診新增503人，創下疫情爆發以來的單日最大增幅，凸顯出日本當局在沒有祭出強制封鎖措施下，要成功遏阻疫情擴散的困難度。

(時報資訊)