民抗疫期間多數民眾會盡量減少外出，但採買所需物資的例行性活動反而成為家庭小放風時刻，讓全台連鎖量販店、超市、賣場成為最夯通路，Gogoro 除了在各大賣場通路廣設換電站外，更在全台近 90 家的家樂福與大潤發皆有販售 Gogoro 智慧雙輪，讓採買的民眾走過路過也能就近賞車、選購，提供民眾更多元的銷售通路。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示：「民眾減少搭乘大眾運輸工具帶動電動機車買氣升溫，為了讓民眾方便獲得新車資訊，大型連鎖量販店通路成為接觸民眾的最佳管道之一，部份常態駐點的通路，賞車人潮更是明顯成長，3 月份量販店訂單數較 2 月份成長達 11.4％，也順勢衝出一波買氣。」

各行各業防疫銷售花樣百出，Gogoro 除了與各大賣場通路合作外，防疫期間特別強打的Gogoro 網路商店訂車服務，線上賞車服務流量較去年同期相比提升約五成瀏覽量，消費者宅在家也能逛大街。

只要前往 Gogoro 網路商店就可以瀏覽全車系智慧雙輪，包括多款精品配件亦可同步加購，最後再選取資費方案及縣市政府補助，動動手就完成線上購車，後續再將訂購資料攜至門市完成付款程序，僅需大約 5 至 10 分鐘即可搞定，24 小時線上買車不必等。

Gogoro 特別體恤需要短程移動或通勤的族群，加碼推出 Gogoro VIVA Lite 限時降價優惠至 12 月 31 日，以嘉義市為例，扣除電動機車汰購換新補助後，Gogoro VIVA Lite 僅需29,980元，消費者請即把握最佳入手時機。

(中時 )