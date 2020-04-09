世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今日砲轟台灣有許多人對他種族歧視和人身攻擊，而我方外交部知情卻未切割，反而也在攻擊他。對此僑委會副委員長呂元榮於立法院備詢時表示，沒有國民或僑民用種族歧視言論攻擊譚德塞，許多僑民對譚德塞的說法不滿。

民進黨立委趙天麟請問呂元榮怎麼看譚德塞對台灣的批評時，呂元榮表示台灣作為國際社會負責任的成員，我們防疫不但有能力且有意願協助，這些部分指揮中心都做很好規劃，僑委會在僑務部分也配合辦理，至於這位秘書長言論，站在僑委會沒有評論，但很多僑胞已表達不以為然。

民進黨立何志偉質詢時也問呂元榮，我們的僑胞或國民有針對譚德塞的種族歧視發言嗎？呂元榮回稱沒有。何志偉再問呂元榮個人可以對此事沒有立場嗎？ 呂元榮表示他是僑委會工作人員，涉外工作由外交部負責，但德不孤必有鄰，譚德塞越這樣操作，越會有正向力量來支持我們。

(中時 )