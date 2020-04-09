不知道多少球員擁有能跟「飛人」喬丹同隊打球的夢想，卻對史塔克豪斯來說是場噩夢！生涯兩度入選全明星球員的史塔克豪斯，接受《ESPN》權威記者沃納洛斯基訪問表示，曾在2002-03年球季跟喬丹同在巫師打球的回憶，至今仍讓他感覺很不愉快。

「說真的，我希望沒幫巫師效力過，我自認在活塞打得不錯，然後被交易到巫師，和一名傳奇球星同隊打球很有挑戰性，特別在那個時間點，我自認更優秀，」史塔克豪斯說，「但事情還是必須圍繞著喬丹，當時的總教練柯林斯根本只想彌補喬丹。」

「我們基本上就是照著喬丹意思走，儘管當時開局不錯，喬丹卻不喜歡我們進攻，因為原本都是圍繞著我發動，喬丹希望獲得更多低位單打機會，」史塔克豪斯說，「當然我們照做了，害我無法享受比賽，也讓我在那個賽季少了一些我對喬丹的敬仰。」

畢竟別忘了，2002-03年球季就是喬丹「真正」退役的一季，喬丹當然格外看重自己生涯最後1季，結果當時兩人攜手攻下場均41.5分，史塔克豪斯場均21.5分、喬丹20分，巫師只拿37勝45敗無緣晉級季後賽，也讓現任范德堡大學教練的史塔克豪斯至今耿耿於懷。

(中時 )