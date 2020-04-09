陸中行：人幣國際化提速 近7成外企打算用 12:512020/04/09 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國銀行發佈最新報告，約69％受訪境外企業打算使用或進一步提升人民幣的使用比例。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日大陸中國銀行發佈《中國銀行人民幣國際化白皮書（2019）》，報告顯示，境外使用人民幣結算比例接近歷史最好水準。據券商中國引述該報告，約有69％的受訪境外工商企業打算使用人民幣或進一步提升人民幣的使用比例，這一占比為2016年來高點，並接近歷史最好水準。 此外，大陸境外企業考慮使用人民幣融資占比也創3年新高，顯示境外企業增持人民幣資產意願逐年上升，人民幣國際地位預期4連升。 (旺報 ) #人民幣 #境外 #企業 #中國 #國際 也許您會感興趣 推薦閱讀 不要再稱「武漢肺炎」 04:102020/04/07 論壇廣場 阿里啟動「春雷計畫2020」 3年助工廠直銷產值過億 11:512020/04/07 兩岸 阿里打春雷 陸中小企業動起來 04:092020/04/08 焦點新聞 贖回潮讓壽險頭大 國際板債券 現補量發行潮 04:102020/04/08 金融．稅務 王道挺紓困 推B型企業貸款 04:102020/04/08 金融．稅務 KPMG：疫情衝擊六成中小企業 04:102020/04/08 金融．稅務 禮品文具暨文創展 延至11月 04:102020/04/08 產業．科技 神岡線上馬拉松兼顧防疫與公益 為前線防疫醫護備600份暖心餐盒 16:472020/04/08 體育 《基金》疫情收斂＋降準降息 陸高收益債獲關愛 10:002020/04/09 財經 人民幣中間價貶值53基點 10:122020/04/09 財經 兩岸熱門新聞 特斯拉上海超級工廠內部首曝光 完全無人影 - 兩岸 - 旺報 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 不顧疫情瘋狂練兵 陸媒：警惕美軍反常動向 - 兩岸 陸中行：人幣國際化提速 近7成外企打算用 - 兩岸 - 旺報 大疆無人機折翼？網瘋傳大疆將裁員50％ - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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