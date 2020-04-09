近日大陸中國銀行發佈《中國銀行人民幣國際化白皮書（2019）》，報告顯示，境外使用人民幣結算比例接近歷史最好水準。據券商中國引述該報告，約有69％的受訪境外工商企業打算使用人民幣或進一步提升人民幣的使用比例，這一占比為2016年來高點，並接近歷史最好水準。

此外，大陸境外企業考慮使用人民幣融資占比也創3年新高，顯示境外企業增持人民幣資產意願逐年上升，人民幣國際地位預期4連升。

(旺報 )