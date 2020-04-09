世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞昨晚在WHO例行記者會，首度點名台灣，卻是怒罵指責台灣對他言語攻擊；外交部要求更正及道歉。國民黨表示，國人念茲在茲就是今年5月參加WHO大會，國民黨不樂見在我國參與WHO的討論中，任何泛政治化攻訐或挑釁式言語，因為這些無助於我國的參與。

國民黨發言人黃裕鈞表示，中華民國是國際醫療體系的一員，長期致力於醫療服務以及國際公益。國民黨執政時期參與世衛大會及專家會議時，也成功地貢獻所能，得到世界多國的認同。

他說，面對本次新冠肺炎疫情，我國不僅展現高水準的公衛防疫能力，更顯示我國不應該因為任何理由而被排除於WHO之外。國民黨無論執政或在野，都全力支持可讓我國重返WHO的理性、靈活外交政策。

黃裕鈞說，國民黨不樂見在我國參與WHO討論中，任何泛政治化的攻訐或挑釁式的言語，因為這些無助於我國的參與。國民黨相信我國國民多能理性討論，念茲在茲的都是讓我國於今年5月順利參與世衛大會，貢獻己力。

他強調，國民黨主張WHO應拋開大國政治的羈絆，遵守該組織憲章，嚴肅並平等地對待我國以及2350萬同胞。

(中時 )