台中市議員羅廷瑋與歐森教育機購捐贈額溫檢測卡給學校。（台中市議員羅廷瑋服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市議員羅廷瑋與歐森教育機購捐贈額溫檢測卡給學校。（台中市議員羅廷瑋服務處提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情期間，許多學校，在孩子上學前需先測量體溫，登記在自主健康管理表中，而至今為止耳溫槍和額溫槍都是奇貨可居；市議員羅廷瑋表示，自己與歐森教育機構湯莉榆執行長，在兩週前就訂做了額溫測量卡，將陸續發放到台中市東南區的各個小學。

羅廷瑋指出，卡片上有片黑色感應區，貼在額頭上5到10秒，就會秀出體溫數字，黑色感應區上只有三組數字，分別是36.37和38，卡片也註明，量到37和38度，就要用專業體溫計，再量一遍。

羅廷瑋表示，這個額溫量測卡可以重複使用，主要是方便孩子們可以隨時量測體溫，如果發現有異常，還是要用專業體溫計重新量測比較保險。

羅廷瑋強調，將來若因疫情影響導致校園停課，而改為線上視訊上課時，可能有些弱勢孩童會因爲沒有電腦，而無法跟上學校進度，因此承諾會積極向市府爭取平板電腦，優先提供給弱勢孩童視訊教學使用。

(中時 )