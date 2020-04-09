配合農田水利會10月1日改官派，行政院會上午通過具有爭議的「農田水利法」草案，農委會副主委陳添壽表示，會緊急跟黨團協商希望今年如期來做。

陳添壽上午被問到目前仍有反對聲浪時說，本案涉及農田水利會改為公務單位如何過渡，農委會會緊急跟黨團協商，希望今年如期來做，雖然有部分人反對農田水利會納入公務機關，但整體來講，改制對水及水利設施及灌區擴大都讓更多農民受益，2300名員工福利待遇會更好，原水利會資產都會有專案專戶處理，改革會應該會比原來的更好更進步。

農委會農田水利處長謝勝信表示，農田水利法是水利會納入政府機關後組織管理的重要法源，共有7章34條，目前農田水利會雖是管轄水資源無公權力，所以要賦予公權力， 確保未來水資源管理更有效率，水質也更好。

另外，現有員工的保障，現有2300員工， 會成立17個灌溉管理組織，接納員工，人員管理制度及權益更有保障，現有員工的雇主是各水利會的會長，未來雇主是農委會，更有保障。

謝勝信並說，目前水利會資產會成立17個作業基金，接納水利會資產，不受國產法限制，未來水利會土地處理所得會納入各水利會的作業基金，不是充公， 各單位要使用水利會的土地時要有償撥用，處理資產所得會納入各水利會作業基金，另外政府每年撥補的60億還是會再撥補，有擴大灌區部分，也會增加財源跟人力，未來農田水利法能順利上路，10月1日就可銜接改制，人事升遷更透明，員工可在專業領域上發揮，資產也不會有外用到其他事業，讓整個水利事業更精進。

蘇揆表示，本案攸關全國農田水利服務效能提升，賦予灌溉管理與灌溉水質保護、取締等公權力，以維護灌溉秩序，健全農田水利及確保灌溉水質安全；另為保障農田水利會現有職員工作權，本法並規範改制後人員權益保障事項及現有資產處理，使確保全國農田水利事業永續發展。

(中時 )