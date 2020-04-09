日商台灣三井不動產董事長下町一朗今（9）日拜會高雄市長韓國瑜，就投資案進行討論。會後，高市經發局長伏和中指出，三井不畏疫情，將如計畫於年底前確定高雄投資案，規模約在80至100億元，將蓋outlet或是LaLaport，已盤點3、4個地點待評估。

伏和中表示，三井不動產公司在台灣的投資，從台北、台中到台南，已確定的投資有9項，包括5個百貨相關設施、3個飯店、1個住宅。這次他們來高雄，也經過非常審慎的評估，以過去投資台中經驗，預估投資規模落在80至100億元，可創造千個職缺。

伏和中說，三井投資案需地面積約1.5萬坪，董座下町一朗也反映高雄地價稍微有偏貴，目前正選3、4個地點評估當中，但尊重三井方面所以不便透露，但相信除了三井投資案，也會帶動周邊經濟活絡。

至於瓷盤差點掉落事件，伏和中笑說，這是一個信號，就代表這個過程當然會有很多，包括障礙、排除等等會有很多困難。不過，相信在雙方通力合作下跟信心下，一定可以完成，最後可以圓滿促成這個投資案。

(中時 )