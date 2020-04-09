防疫期間，民眾出門意願降低，但因適逢閏四月，習俗中出嫁的女兒要買豬腳麵線回娘家，讓父母添福添壽，麗寶福容大飯店搶攻外帶市場商機，準備豬腳及薑黃麵線組，使用享福卡還可享9折優惠，市場反應相當熱絡。

麗寶福容大飯店表示，受到疫情衝擊，麗寶福容來客數減少約五成，因此飯店積極推出防疫方案，提供外帶及外送服務。其中，千元有找的「添好運豬腳禮盒」、「港式蘿蔔糕」及港點外帶外送組，簡單煮就可上桌，訂購反應熱烈，推出後業績回升一至二成，預估這波防疫外帶外送潮，還會持續一至二個月。

麗寶福容進一步表示，台灣民間習俗在閏四月，嫁出去的女兒得準備「豬腳麵線」回娘家為父母添福添壽保平安，俗語「呷麵線添福壽，呷豬腳增勇健」，豬腳象徵「勇健」與「富足」，加上細長的麵線，代表長壽吉祥添福添壽，麗寶福容以冷凍熟食真空包呈現，在家簡單加熱即可輕鬆上桌，因此，豬腳麵線禮盒組一開賣，訂購相當踴躍。

(工商 )