「嘉明湖山屋」及「向陽山屋」避難山屋住宿人數降半。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

新冠肺炎疫情延燒，民眾不只紛紛配戴口罩，政府也呼籲要保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，甚至連遠在高山上的「嘉明湖山屋」及「向陽山屋」避難山屋住宿人數降半，同時在登山口測量體溫，發燒山友禁止入山。

林務局台東林區管理處因應疫情最新公告，自即日起調降住宿人數並配合相關防疫管理作業，額溫高於37.5℃或耳溫高於38℃者禁止入山，以減少發生群聚感染事件。

台東林管處表示，為了配合中央流行疫情指揮中心4月1日發布的「社交距離注意事項」，自4月7日起「嘉明湖山屋」及「向陽山屋」原每日可住宿人數為70人，將各調降住宿人數為35人4月7但已申請核准者，不受影響，如主動提出退費可退還其住宿費用。

另外，台東林管處表示，在嘉明湖國家步道登山服務站入口處 (向陽遊樂區大門)對住宿山屋人員實施體溫量測，額溫高於37.5℃或耳溫高於38℃者，禁止登山活動及並要求下山，無法下山者，將強制要求配戴口罩，並請與其他山友保持社交距離，避免群聚感染。

(中時 )