詐騙集團假冒健保局人員和新北市刑警、檢察官，接力將金門1名6旬老翁騙得團團轉，2度欲匯款新台幣71萬餘元給對方，金湖分局與土地銀行、郵局通力合作攔阻，才讓老人家回心轉意，保住一筆巨額的老本。

這名67歲老翁是在3月間赴土地銀行欲臨櫃匯款新台幣30萬元，因金額較大加上神情慌張，土銀行員主動關懷提問，發現疑似遭到詐騙，趕緊通報金湖派出所長謝承宏前往，確認是詐騙「假冒公務員」的老把戲，苦口婆心說明後，才將老翁勸回家。

警方研判老翁可能會再次遭騙，火速通報轄內各金融機構協助注意，次日老翁果然再到山外郵局，這回欲匯款新台幣41萬餘元。還好郵局行員機警，通報警方到場處理。

在土銀及郵局通力合作下，成功攔下老翁總計71萬餘元的積蓄。金湖分局長黃維章今天特別頒發土銀及郵局感謝狀，宣揚他們協力遏阻犯罪。

警方調查，老翁3月間在家中接獲1自稱健保局人員者，指他的健保卡遭到冒用，後來又另有1人自稱新北市警局刑警，再佯稱他的證件已涉刑案，遭老鼠會當成吸金人頭戶，最後再由第3名假冒檢察官的人表示要監管他的帳號，並要求匯款到指定帳戶，所幸土銀及郵局行員發覺有異，通報警方前往勸阻，成功保住他辛苦存下的積蓄。

金湖分局分局長黃維章表示， 根據165統計，類似假檢警、猜猜我是誰、假綁架、假健保等詐騙老哏，被害人年齡層偏高，9成逾50歲，常陷入詐騙情境不易脫離，有人因遭恐嚇涉及洗錢案，要求匯款至指定帳戶，導致終生積蓄泡湯，希望家中有長輩者特別留意，主動告知相關訊息，接獲不明來電更應提高警覺。若發現可疑逕向〈165反詐騙諮詢專線〉或當地派出所查證，才不會受騙上當。

(中時 )