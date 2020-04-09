中央流行疫情指揮中心昨（8日）公布新增3例新冠肺炎確診，其中1例是台北市松江路上一間知名酒店的公關小姐，疑似在症狀出現後還去上班，甚至還被帶出場吃飯，立刻引發外界恐慌。據了解，目前業者已證實，且通知北市府，為配合政府防疫，將自即日起店休至4月22日，並於23日開始營業，業者也在將此訊息公告全公司。

本刊取得酒店業者張貼的公告，上頭寫著：「各位親愛的幹部：因疫情嚴重，我們公司被舉報每天超過100人聚集於密閉場所，為配合政府防疫，自即日起本公司開始店休至4/22，於4/23（星期四）開始正式營業！不便之處，煩請各位幹部體諒，謝謝配合！」

據悉，該家「中鏢」的酒店，位於台北市中山區，都採高端客戶群，有嚴格會員制，不收過路客，還號稱小姐全台北素質最優，1日上班就有近百位小姐，且大多都是18至23歲的年輕小姐，是許多知名大最愛的禮服店。

知情人士透露，該家禮服瞄準金字塔頂端顧客，且玩法新穎，小姐陪酒10分鐘就可再次輪換下一位，吸引許多大老闆前來，且店內消費昂貴，小姐1位1小時約2000元，加上2500元的包廂費，再加上1000元不等的小費和酒錢，進出該酒店一次萬把塊跑不掉。

酒店小姐確診，讓轄區警方不敢大意，表示一直以來警方前往酒店臨檢時皆會全副武裝，配戴口罩及護目鏡，臨檢時也會與酒店業者保持安全社交距離。而目前該酒店內的所有小姐、少爺與相關工作人員，全都被要求進行居家隔離14天，防止疫情再擴散。

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(中時電子報)