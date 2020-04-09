新型冠狀病毒全球大流行影響商業活動及供應鏈，大陸廣交會也改成線上參展，香港貿易發展局也推出新推廣平台、新優惠和新的中小企支援服務，助港商在「疫」境中找商機，也有助於台灣企業線上參與。

香港貿發局總裁方舜文表示，將舉辦一系列網上直播研討會(Webinar)，以及網上展覽會，協助企業掌握電子商貿的機遇，克服疫情帶來的營商挑戰；同時提供結合實體展覽和網上推廣的O2O套餐。此外，我推出了T-box升級轉型計劃，提供顧問服務、建立商脈的機會，助中小企增強競爭力及拓展業務。

香港貿發局於4月1日率先推出為期一個月的「貿發網採購」春季網上採購展，讓港商在傳統採購旺季中與全球買家保持聯繫，繼續拓展各個成熟及新興市場。

「貿發網採購」春季網上採購展除了為現有用戶締造商機外，亦希望吸引更多活躍於網絡的買家參與，為港商爭取更多訂單。香港貿發局將通過其設於全球50個主要商業城市的辦事處網絡，向各地商界及持份者推廣春季網上採購展，亦會廣邀全球各地買家參與，包括以往曾來港的買家團、VIP買家等。

為達到更佳的商貿配對效果，春季網上採購展將分為「科技：燈飾及電子」、「禮品及家品」、「生活時尚」及「時裝美容」四大主題，涵蓋燈飾、建築及五金、電子、電腦配件；家品、禮品、玩具、嬰兒用品、文具；珠寶、鐘表、眼鏡；時尚飾物、服裝、健康及美容產品等33種產品。香港貿發局亦會根據各地買家的採購需要，每星期於不同網絡渠道 (例如社交媒體、網絡廣告、電子郵件等) 發送個人化的產品推介，讓買賣雙方更快速達成採購協議。

(中時 )