遠傳friDay搶攻居家宅經濟，2020年第一季每月線上付費用戶相較前一季平均成長2.5倍，整體觀影人數成長3成，且電腦與大螢使用比例成長15％，顯示居家觀影用戶增加。

遠傳friDay影音為霹靂官方唯一授權，於去年12月推出「影劇霹靂雙享方案」後，霹靂布袋戲單片占同期整體銷量17％，霹靂系列影劇觀看總分鐘數較上市前月成長71％，吸睛效果十足。

且根據遠傳friDay影音統計，今年第一季線上付費用戶及大螢使用比例皆持續成長，為回饋霹靂迷及遠傳friDay影音鐵粉，4月限定的霹靂獨家活動戲迷千萬別錯過，有機會帶走海報、公仔、戲偶等好禮，遠傳friDay影音也陸續上架獨家韓劇及強檔新片，讓影迷大飽眼福，搶攻居家宅經濟市場。

遠傳friDay影音「影劇霹靂雙享方案」，月付$599即可搶先收看週週更新的最新霹靂布袋戲正劇劇集、完整霹靂布袋戲片庫以及無限暢看全站上萬部精彩影劇。

(中時 )