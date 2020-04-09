遠東新(1402)現在是全球最大醫療級PE/PP及PE/PET複合纖維供應商，現在國家口罩隊供應全台每日1,300萬片口罩，所需的醫療級纖維，全部是遠東新獨家提供。遠東新9日指出，除醫療級纖維，遠東新已開發出一種新型超細纖維，可以取代現行口罩的中間過濾層，測試驗證過後，將可免除國內熔噴過濾層可能短缺的問題。

遠東新的複合纖維，是台灣生產醫療級口罩內層親膚層原料的唯一本土供應商。遠東新指出，目前每月可提供給國家隊數百噸的出貨量。

至於遠東新已研發出的新型超細纖維，則是用在口罩中間過濾層原料；遠東新指出，目前醫療級口罩普遍以PP聚丙烯纖維作為中間過濾層原料，經由熔噴成網及靜電處理成為熔噴過濾層不織布。由於全球疫情漫涎，熔噴過濾層不織布處於嚴重供不應求，遠東新所研發出的新型超細纖維，未來可供貨無虞。

遠東新的這種新型超細纖維，是以次奈米纖維作為主體且多層結構，抓取細小微粒子，產品更可以重複水洗使用，提高口罩使用次數。經檢測其細菌過濾效果遠優於一般醫療級口罩，更貼近醫療級N95口罩的高過濾規格，並對PM2.5具有過濾效果。

據了解，遠東新在提供全球醫療級N95口罩的PE/PET複合纖維原料的供應鏈上，占有極大的出貨比例。

遠東新指出，遠東新為全球不織布原料供應商的領導者，尤其是醫療衛材領域的主要供應商，提供高品質的纖維原料予國內外知名品牌。近年積極佈局研發醫療用功能性纖維、抗病毒纖維，也跨入特用防護服，包含隔離衣、防護衣、手術衣等。

(工商 )