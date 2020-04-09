新冠肺炎疫情蔓延近三個月，百工百業受創極深，漢來大飯店為了幫大家打氣，從4月8日開始至6月底，利用無人入住的樓層排出愛心燈號，點亮高雄夜空，呼籲凝聚彼此的力量溫暖世界，並向所有防疫英雄致敬，相信再堅持一下，疫情終會過去，留下來的將更堅實。

漢來大飯店樓高186公尺，夜間19:00~22:00懸在高樓的大愛心，面向自強路方向，共動用42個房間構成。漢來大飯店營運總處總監陳素娟總表示，「這段疫情蔓延的時間，大家都辛苦了，漢來飯店為了幫大家打氣，從四月份開始，每天晚上七點到十點，利用黑暗的樓層點亮愛心；除了用心點亮夜空，我們也想藉此向所有防疫英雄致敬，包括第一線的醫療人員、生產口罩的國家隊，甚至在每個角落配合防疫的民眾，這段時間我們更要凝聚彼此，溫暖這個世界！」

此外，漢來飯店防疫期間特推出「Fun心遊住房優惠」活動，雙人房不含早餐售價2800元起，含早餐3500元起；另外「家外之家專案」讓返國需要居家檢疫的民眾住家裡，家人改住五星飯店，雙人房不含早餐只要2000元起，但至少須連住10晚。訂房專線：07-2161766。

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