為了落實新冠肺炎防疫工作，政府最近透過手機基地台訊號，定位居家檢疫及居家隔離者，不過，被檢疫、隔離者是否清楚手機已經被監控？因為牽涉隱私權保護，引發外界高度關切。衛福部次長薛瑞元今天在答詢國民黨立委吳怡玎則證實，現行居家檢疫跟隔離通知書中，確實未載明政府會監控被檢疫跟隔離者的手機定位。雖然薛瑞元辯稱，政府都有已告訴居家隔離檢疫者手機被檢控定位，卻卻被吳怡玎打臉，他有國外有人回台後，就不知自己已被政府定位監控。

針對政府以防疫為由對民眾實施手機定位監控是否涉嫌侵害隱私權，司法院秘書長葉麗霞指出，通訊監察是對人身自由及個人隱私的強烈侵害，因此才有法官保留，關鍵在於遭通訊監察者是否已經清楚知道被通訊監察。她也建議，政府若基於防疫需求監控民眾手機定位，應事先告知被監控者，對人身自由或對隱私保障才算比較周全。

吳怡玎質詢時追問薛瑞元，她在3月底取得居家檢疫、居家隔離通知書，發現通知書上並沒有記載當事人手機將會被政府定位，政府是否已做修正？薛瑞元則說還沒有更新表格，但都有告知當事人，不過立即被打臉。因吳怡玎表示，她有國外友人返台，就不知已被定位，直到收到已經超出監控範圍簡訊才知已被監控。

衛福部資安處長簡宏偉則說明，目前監控民眾手機並沒有用到GPS定位，而是以基地台間互相聯繫的手機訊號，還不是百分百精準，防疫指揮中心難以看見被定位者走出家門，僅有粗略範圍，若手機離開基地台範圍，會自動送訊息給通訊業者，不會送到衛福部資安處，民眾若超過訊號範圍，訊號就會發給當事人及民政警政單位。他並表示，這套「電子圍籬」系統主要用於防疫追蹤，提供民政衛政警政單位使用，電子圍籬系統資料會保存24小時，若定位者沒有跑出圍籬，24小時後就會刪除，他稍後回答藍委鄭麗文質詢時也補充，疫情結束後，電子圍籬系統就會停止運作。

由於警政單位曾抱怨現行居家隔離檢疫手機定位監控錯誤率達93％，吳怡玎也追問錯誤率高的問題是否已解決？簡宏文則表示，錯誤率是因算法不同，根據衛福部統計資料顯示，錯誤率只有1％，應是基於電子訊號本身有誤差，可能與手機訊號在兩基地台間游移，也可能因住在高樓層會連到遠處。

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(中時電子報)