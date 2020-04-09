新北市汐止區55歲楊姓女子，昨日晚間10時許騎機車行經忠孝東路，卻與疑似超速的貨車發生擦撞，民眾見狀驚喊「撞到人了」，司機卻反而加速逃逸，警方現已調閱監視器鎖定駕駛身分，相關案情仍待釐清。

昨日晚間10時許，該貨車行經忠孝東路往北行駛，卻疑似未注意車前和左右狀況，與楊姓女騎士發生擦撞，強大撞擊力道導致巨響，楊女連人帶車滑行數公尺，民眾見狀也驚呼「撞到人了。」

但該駕駛驚覺自己釀禍，不但沒有下車查看，稍微遲疑後選擇加速離開現場，路人則連忙通知警消，救護人員到場後立即將楊女送醫，所幸並無大礙，但駕駛肇事逃逸行為也引發眾怒，有熱心網友將此事貼上臉書，徵求行車紀錄器，並要求駕駛出來面對。

警方接獲報案後，現正調閱監視器鎖定駕駛身分，也呼籲民眾，汽車駕駛人若駕駛汽車肇事致人受傷、死亡者，應即採取救護措施依規定處置，並立刻報警處理，不得任意移動肇事汽車及現場痕跡證據，違反者處新臺幣3000元以上9000元以下罰鍰。

另駕駛人肇事致人受傷逃逸者，吊銷其駕駛執照；致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

貨車駕駛明知自己肇事，卻未留下查看狀況，反而加速逃逸。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)