女星謝忻去年6月和阿翔爆出路邊車吻的婚外情事件,演藝形象重挫,工作量大減,最近還跟待了13年的舊東家,解除了合作關係;她最近更被拍到,疑似演藝圈沒工作,跑去東區咖啡店打工,消息傳出後,謝忻在個人IG曬出兩張獨照,並附上一段勵志的話,引來不少網友表示心疼。

謝忻在IG曬出兩張獨照,並附上一段勵志的話,被解讀是在為被拍到在咖啡廳打工做出回應。(圖/翻攝IG)

謝忻昨天(8日)在社群網站PO文寫道:「Keepcalm and carry on for me and for everyone, 在我們面對艱難與紛亂的每一刻。」而在她貼出的照片中,雖然臉上妝容精緻,但她盯著牆上勵志文的雙眼,卻有些放空渙散,整個人看起來也比以前消瘦、憔悴不少。不少粉絲紛紛留言為她打氣:「加油!支持你喔!」、「別氣餒,還是很多人支持妳的,活出更完美的謝忻」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)