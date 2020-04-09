周四A股三大股指全線飄紅，滬深兩市開高震盪，開盤之後指數小幅衝高，隨後回落。盤面上看，RCS持續火爆走勢，券商股等大金融板塊衝高。臨近上午收盤，滬指保持震盪，創指震盪走高，農業種植板塊拉升，總體上，個股漲多跌少，炸板率回落，市場總體氛圍持續好轉，賺錢效應尚可。

截至周四午間收盤，上證指數報2823.27點，上漲7.90點或0.28%，成交額1497.41億元；深證成指報10440.86點，上漲54.31點或0.52%，成交額2472.62億元，兩市合計成交額3970.02億元；創業板指報1991.63點，上漲26.87點或1.37%，成交額867.93億元。兩市個股漲多跌少，共計2228檔個股上漲，1303檔個股下跌，76檔個股漲停。

申万一級28個行業中，醫藥生物、綜合、傳媒行業漲幅居前，分別上漲2.73%、1.73%、1.50%；電子、紡織服裝、有色金屬行業跌幅居前，分別下跌1.07%、0.52% 、0.31%。RCS板塊上演漲停潮，特高壓、種業、豬肉等題材板塊表現強勁，教育信息化、醫療、生物疫苗、彩票、醫療器械、移動互聯網、移動轉售、食品飲料、券商、傳媒等板塊漲幅居前，3D攝像頭、氮化鎵、無線耳機(TWS耳機)、HIT電池、存儲器、半導體封測、光刻機、芯片、石油開採、消費電子等跌幅居前。

(時報資訊)